Allarme assembramenti Speranza |    Giallo non è scampato pericolo

AGI - "Zona gialla non significa scampato pericolo": il monito del ministro della Salute, Roberto Speranza, è arrivato in un weekend che ha visto nuovi assembramenti nelle grandi città, da Milano a Napoli, da Roma a Bologna, complice qualche squarcio di bel tempo e soprattutto la prospettiva del cambio di fascia per molte regioni. Da domani, infatti, tutta l'Italia sarà in zona gialla ad eccezione di Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e la provincia di Bolzano che saranno in zona arancione. "Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane", ha avvertito Speranza. "Immagini inaccettabili" "Le immagini degli assembramenti nelle città sono inaccettabili. Siamo in piena emergenza, la pandemia è fortemente ...

