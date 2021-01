Ultime Notizie Roma del 30-01-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio Un buongiorno dalla il capo dello Stato Mattarella affidato al Presidente della Camera fico un incarico esplorativo per verificare l’esistenza di una maggioranza in Parlamento a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo la risposta dovrà tornare al capo dello Stato entro martedì per Mattarella è doveroso dar vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il paese esposto agli e in questo momento così decisivo per la sua sorte che prevede immediati interventi per affrontare l’emergenza a partire dalle ricoveri intanto da lunedì quasi tutta Italia tornerà in zona gialla comprese Lazio Lombardia 5 regioni ancora arancioni Umbria Puglia Sardegna Sicilia e provincia di Bolzano torna a scendere a 084 l’indice RT nel paese anche se restadifferenze tra le regioni ...