Trevisan-Petkovic in tv | data | orario e diretta streaming Wta Melbourne 2021

Martina Trevisan affronterà la tedesca Andrea Petkovic al primo turno del Wta 500 di Melbourne 2021. Dopo l'exploit al Roland Garros lo scorso anno, la giocatrice azzurra vuole ripetersi e spera di potersi affermare a livelli sempre più alti nel circuito Wta. Il match andrà in scena nella giornata di domenica 31 gennaio, come quarto match dalle ore 00:30 italiane. La diretta televisiva è prevista su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), mentre la copertura streaming è fruibile sul sito web dell'emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con cronaca e highlights al termine.

Trevisan-Petkovic in tv: data, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno del Wta 500 di Melbourne 2021.

