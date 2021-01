Terra Fuochi, nasce a Carditello l’Osservatorio ambientale “Tonziello” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Con la firma della ‘Carta di Carditello’ si dà inizio ad un nuovo percorso, nato dalla collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza attiva su questo territorio, per il recupero delle aree colpite dall’abbandono di rifiuti e dai roghi”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta l’entrata in vigore dell’accordo siglato insieme con il prefetto di Napoli Marco Valentini, anche nella qualità di Coordinatore delle Prefetture campane, l’Incaricato del ministro dell’Interno per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania Filippo Romano, la Fondazione senza scopo di lucro “Real sito di Carditello” e l’Associazione Stop Biocidio. Il documento prevede l’istituzione di un Osservatorio ambientale della Terra dei Fuochi presso la fondazione del Real Sito di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 gennaio 2021) “Con la firma della ‘Carta di’ si dà inizio ad un nuovo percorso, nato dalla collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza attiva su questo territorio, per il recupero delle aree colpite dall’abbandono di rifiuti e dai roghi”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta l’entrata in vigore dell’accordo siglato insieme con il prefetto di Napoli Marco Valentini, anche nella qualità di Coordinatore delle Prefetture campane, l’Incaricato del ministro dell’Interno per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania Filippo Romano, la Fondazione senza scopo di lucro “Real sito di” e l’Associazione Stop Biocidio. Il documento prevede l’istituzione di un Osservatoriodelladeipresso la fondazione del Real Sito di ...

Carlitosmeola1 : RT @minambienteIT: #TerradeiFuochi con la Carta di Carditello nasce l’Osservatorio ambientale Stefano Tonziello, tra Ministero, Prefetture… - minambienteIT : #TerradeiFuochi con la Carta di Carditello nasce l’Osservatorio ambientale Stefano Tonziello, tra Ministero, Prefet… - mattinodinapoli : Il ministro Costa firma la carta di Carditello: 'Più difesa dell'ambiente in Terra dei Fuochi' - Consuelo_Paola : @MonterossoMara Sembrano dei fuochi d'artificio che nascono dalla terra e colorano il mondo intero?? - GiovanniBussett : RT @nobilta_miseria: Ma come, ora che non potete più seppellire al Sud, diventate terra dei fuochi e vi lamentate perché lo stato che voi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra Fuochi Rifiuti spediti in Tunisia, Pedicini e Muscarà accusano

Il traffico di rifiuti che da un'azienda operativa nella Terra dei Fuochi arriva in Tunisia sul lungo termine avrà effetti sulle vite di tutti. Continuare a credere che ciò che accade al di fuori del ...

E' il maggio del 1849: la polizia controlla e pedina i preti di Poggibonsi

Da poco si sono spenti i fuochi del '48 e della prima guerra di Indipendenza, con la sconfitta di ... tranne Pisacane, sta mettendo in prima linea la questione sociale , la promessa della terra ai ...

Terra Fuochi, nasce a Carditello Osservatorio ambientale Agro24 Costa firma la carta di Carditello: «Più difesa ambiente in Terra dei Fuochi»

SAN TAMMARO - «Oggi il Real Sito di Carditello, oltre a rappresentare un patrimonio di notevole interesse storico e artistico, è considerato un vero e proprio simbolo di ...

Terra dei Fuochi, nasce al Real Sito di Carditello l’Osservatorio ambientale

“Con la firma della ‘Carta di Carditello’ si dà inizio ad un nuovo percorso, nato dalla collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza attiva su questo territorio, per il recupero delle aree colp ...

Il traffico di rifiuti che da un'azienda operativa nelladeiarriva in Tunisia sul lungo termine avrà effetti sulle vite di tutti. Continuare a credere che ciò che accade al di fuori del ...Da poco si sono spenti idel '48 e della prima guerra di Indipendenza, con la sconfitta di ... tranne Pisacane, sta mettendo in prima linea la questione sociale , la promessa dellaai ...SAN TAMMARO - «Oggi il Real Sito di Carditello, oltre a rappresentare un patrimonio di notevole interesse storico e artistico, è considerato un vero e proprio simbolo di ...“Con la firma della ‘Carta di Carditello’ si dà inizio ad un nuovo percorso, nato dalla collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza attiva su questo territorio, per il recupero delle aree colp ...