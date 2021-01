Stellantis, arriva già il primo schiaffo: francesi in maggioranza? (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Chi comanda in Stellantis? Tutti sullo stesso piano, secondo chi continua a (s)parlarne come di una “fusione paritaria”. Peccato che non lo sia. Non da oggi, ma da oltre un anno. Almeno da quando era chiaro che il consiglio di amministrazione della realtà nata dal matrimonio tra la (fu) Fiat e Peugeot sarebbe stato in maggioranza in mano ai transalpini. I rapporti di forza sono poi stati messi nero su bianco nel prospetto di quotazione: è Psa a comprare, Fca soccombe. Così la Francia può diventare (anche) prima azionista di Stellantis A pochi giorni dalla nascita ufficiale di Stellantis, quella che era una situazione “di fatto” rischia di tradursi anche in una situazione di diritto. Facendo cadere anche l’ultimo baluardo, quello per cui il gruppo Exor sarebbe stato comunque (con il 14,4%) il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Chi comanda in? Tutti sullo stesso piano, secondo chi continua a (s)parlarne come di una “fusione paritaria”. Peccato che non lo sia. Non da oggi, ma da oltre un anno. Almeno da quando era chiaro che il consiglio di amministrazione della realtà nata dal matrimonio tra la (fu) Fiat e Peugeot sarebbe stato inin mano ai transalpini. I rapporti di forza sono poi stati messi nero su bianco nel prospetto di quotazione: è Psa a comprare, Fca soccombe. Così la Francia può diventare (anche) prima azionista diA pochi giorni dalla nascita ufficiale di, quella che era una situazione “di fatto” rischia di tradursi anche in una situazione di diritto. Facendo cadere anche l’ultimo baluardo, quello per cui il gruppo Exor sarebbe stato comunque (con il 14,4%) il ...

La banca nata da una joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, ha un nuovo Sales & Marketing Manager. All'interno della squadra di FCA Bank Italia arriva anche Federico Napoli, nel ruolo di New ...

In diretta dalla linea di produzione della Corolla, in Inghilterra, arriva la Suzuki Swace, che fa storia a sé, per ora sono tre le compatte a batteria del neonato gruppo Stellantis che ...

Cambio di marcia per Alfa Romeo e Lancia con Stellantis: i due marchi italiani sono considerati premium e saranno rilanciati ...

Il veicolo commerciale Citroen diventa elettrico, per andare in città e lavorare con 330 Km di autonomia. Tre lunghezze, due versioni di batteria e un listino prezzi che incentivato diventa accessibile ...

