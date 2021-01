Sampdoria-Juventus 0-2: highlights, voti e tabellino. Decidono Chiesa e Ramsey (Di sabato 30 gennaio 2021) Sampdoria-Juventus 0-1: triplice fischio allo stadio Marassi. La Juve vince ancora in campionato: di seguito highlights, voti e tabellino. Altra vittoria importantissima per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo i successi preziosi contro il Napoli in Supercoppa e il Bologna in campionato, la formazione bianconera sbanca anche lo stadio Marassi superando la Sampdoria con le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021)0-1: triplice fischio allo stadio Marassi. La Juve vince ancora in campionato: di seguito. Altra vittoria importantissima per ladi Andrea Pirlo. Dopo i successi preziosi contro il Napoli in Supercoppa e il Bologna in campionato, la formazione bianconera sbanca anche lo stadio Marassi superando lacon le L'articolo proviene da Inews.it.

