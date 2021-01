Pioli: “Ogni vittoria è complicata, ma oggi una nostra ingenuità li ha rimessi in gioco” (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la sofferta vittoria per 2-1 contro il Bologna, Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita: “Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica ma abbiamo creato tanto poi abbiamo commesso un’ingenuità che li ha rimessi in gioco ma è bello vincere così”. Se ci sia stato un calo nei minuti finali: “No nessun calo fisico. Dopo il gol abbiamo tenuto la palla e siamo stati ancora pericolosi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, secondo me un’ottima prestazione”. Su quali risposte abbia avuto oggi dopo le ultime prestazioni condite da sconfitte: “Una risposta forte dalla squadra. Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità e oggi si è visto”. Infine complimenti a Rafael Leao, sempre più presente nel ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la soffertaper 2-1 contro il Bologna, Stefanosi è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita: “Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica ma abbiamo creato tanto poi abbiamo commesso un’che li hainma è bello vincere così”. Se ci sia stato un calo nei minuti finali: “No nessun calo fisico. Dopo il gol abbiamo tenuto la palla e siamo stati ancora pericolosi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, secondo me un’ottima prestazione”. Su quali risposte abbia avutodopo le ultime prestazioni condite da sconfitte: “Una risposta forte dalla squadra. Negli ultimi due giorni avevamo alzato ritmo e qualità esi è visto”. Infine complimenti a Rafael Leao, sempre più presente nel ...

