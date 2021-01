‘Ndrangheta, arrestato il boss Domenico Cracolici (Di sabato 30 gennaio 2021) Il boss Domenico Cracolici è stato arrestato dopo 13 mesi di latitanza. L’uomo era nascosto in casolare. CATANZARO – Il boss Domenico Cracolici è stato arrestato dopo 13 mesi di latitanza. Il blitz dei carabinieri è scattato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2021 in un casolare nel Vibonese. L’uomo, sfuggito alla maxi-operazione Rinascita Scott del dicembre 2019, ora dovrà trascorrere in carcere i giorni fino al processo. Una sentenza che, molto probabilmente, sarà molto pesante per il boss della ‘Ndrangheta, inserito nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi d’Italia. Le ricerche Le ricerche dell’uomo sono iniziate subito dopo il mancato arresto nel dicembre 2019. Negli ultimi giorni le indagini si ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè statodopo 13 mesi di latitanza. L’uomo era nascosto in casolare. CATANZARO – Ilè statodopo 13 mesi di latitanza. Il blitz dei carabinieri è scattato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2021 in un casolare nel Vibonese. L’uomo, sfuggito alla maxi-operazione Rinascita Scott del dicembre 2019, ora dovrà trascorrere in carcere i giorni fino al processo. Una sentenza che, molto probabilmente, sarà molto pesante per ildella, inserito nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi d’Italia. Le ricerche Le ricerche dell’uomo sono iniziate subito dopo il mancato arresto nel dicembre 2019. Negli ultimi giorni le indagini si ...

