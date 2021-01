Morte Domenico Carrara, il cordoglio del sindaco di Bienno (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrottaminarda (Av) – “Ieri non ho voluto rilasciare dichiarazioni ne interviste , perché era giusto stare insieme con la famiglia di Domenico , era giusto che sapessero da me cosa era successo prima che lo venissero a sapere dai social, era giusto che li accompagnassi nelle tristi formalità che si sono susseguite nel pomeriggio”. Così in un lungo post su Facebook, Massimo Maugeri, sindaco del comune di Bienno. Comune in cui Domenico Carrara si era trasferito. “La famiglia di Domenico, papà, mamma e fratello, la fidanzata, persone semplici, di grande dignità. Da questa famiglia non poteva che nascere Domenico, una persona estremamente sensibile, forse troppo, un artista letterario, un poeta. Arrivato a Bienno ad ottobre, in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrottaminarda (Av) – “Ieri non ho voluto rilasciare dichiarazioni ne interviste , perché era giusto stare insieme con la famiglia di, era giusto che sapessero da me cosa era successo prima che lo venissero a sapere dai social, era giusto che li accompagnassi nelle tristi formalità che si sono susseguite nel pomeriggio”. Così in un lungo post su Facebook, Massimo Maugeri,del comune di. Comune in cuisi era trasferito. “La famiglia di, papà, mamma e fratello, la fidanzata, persone semplici, di grande dignità. Da questa famiglia non poteva che nascere, una persona estremamente sensibile, forse troppo, un artista letterario, un poeta. Arrivato aad ottobre, in ...

