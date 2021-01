Matteo Bassetti e la querela per diffamazione contro un consigliere e una giornalista. Il gip archivia: “Diritto di critica, ora è noto” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Maggiore è la notorietà di un soggetto e la sua volontaria esposizione mediatica, maggiore è anche la soglia di tolleranza della critica. Ciò vale per i politici ma vale sicuramente per tutti i personaggi istituzionali, quale può essere il Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive presso l’Ospedale Policlinico San Martino, soprattutto in questo momento storico ed in ragione della scelta di rilasciare interviste ai mass-media”. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Genova, Angela Maria Nutini, archiviando il procedimento per diffamazione nato dalla querela di Matteo Bassetti – primario infettivologo del più grande ospedale ligure – contro Gianni Pastorino e Monica Di Carlo, rispettivamente consigliere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “Maggiore è larietà di un soggetto e la sua volontaria esposizione mediatica, maggiore è anche la soglia di tolleranza della. Ciò vale per i politici ma vale sicuramente per tutti i personaggi istituzionali, quale può essere il Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive presso l’Ospedale Policlinico San Martino, soprattutto in questo momento storico ed in ragione della scelta di rilasciare interviste ai mass-media”. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Genova, Angela Maria Nutini,ndo il procedimento pernato dalladi– primario infettivologo del più grande ospedale ligure –Gianni Pastorino e Monica Di Carlo, rispettivamente...

