Marsiglia | Alvaro Gonzalez colpito da un proiettile dopo contatto con gli ultrà

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il difensore dell'O.è statoalla schiena da undurante la manifestazione dei tifosi al centro di allenamento di questo pomeriggio. Più di 100si sono riversati nella struttura di allenamento lanciando fumogeni, appiccando incendi e rompendo tutto. Il difensore è statoalla schiena dalmentre andava a incontrare i sostenitori arrabbiati per calmarli. Non sono ancora note le sue condizioni visto che la guerriglia continua tanto che la partita delcontro il Rennes in programma stasera al Velodrome è stata rinviata.caption id="attachment 1087099" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

E' caos a Marsiglia dopo l'insurrezione da parte di un manipolo di tifosi che ha preso d'assalto il centro sportivo in cui la squadra transalpina si allena. La partita contro il Rennes, in programma a ...I sostenitori francesi hanno difatti assaltato il centro d'allenamento del Marsiglia, causando caos generale e ferendo uno dei calciatori. Il difensore Alvaro Gonzalez è stato ferito alla schiena ...