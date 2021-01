L'immunologa Viola: 'Ci aspettano ancora 3 - 4 mesi difficili, serve cautela' (Di sabato 30 gennaio 2021) Da questo lunedì ci sarà un passaggio in massa alla zona gialla: infatti rimarranno solo cinque le regioni ancora in zona arancione: Umbria, Sicilia, Sardegna, Puglia e la provincia autonoma di ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Da questo lunedì ci sarà un passaggio in massa alla zona gialla: infatti rimarranno solo cinque le regioniin zona arancione: Umbria, Sicilia, Sardegna, Puglia e la provincia autonoma di ...

globalistIT : - errabonda20 : RT @La7tv: #ottoemezzo L'immunologa @antonellaviol17 sul ritardo del #vaccino #AstraZeneca: 'Ho il dubbio che sia il vaccino giusto, non pe… - max_ronchi : L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA AFFOSSA IL VACCINO DI 'REITHERA': I POCHI DATI OTTENUTI NON... - GraziaAmelia : RT @lbianchetti: Diciamolo. - alteaxz : RT @_DAGOSPIA_: L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA AFFOSSA IL VACCINO DI 'REITHERA': I POCHI DATI OTTENUTI NON... -

Ultime Notizie dalla rete : immunologa Viola L'immunologa Viola: 'Ci aspettano ancora 3 - 4 mesi difficili, serve cautela'

Questo lascia presagire che il peggio sia alle spalle, ma l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola invita a non abbassare la guardia, cercando di resistere ancora un po': "E' giusto ...

Vaccino ReiThera/ Da Galli a Burioni, passando per Garattini: cresce popolo scettici

Infine il pensiero di Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, che sottolineando a La Stampa i primi dati non "convincenti" del ReiThera, conclude: "Si fa davvero fatica a comprendere ...

L'immunologa Viola: "Ci aspettano ancora 3-4 mesi difficili, serve cautela" Globalist.it L'immunologa Viola: "Ci aspettano ancora 3-4 mesi difficili, serve cautela"

Questo lascia presagire che il peggio sia alle spalle, ma l’immunologa dell'università di Padova Antonella Viola invita a non abbassare la guardia, cercando di resistere ancora ...

meglio solo a under 50

"Oggi due notizie. Il vaccino di Astrazeneca è approvato da EMA. È sicuro ed ha efficacia - dopo 2 dosi - intorno al 60%. I dati sugli over 55 sono però pochi. Intanto J&J dichiara di avere i dati del ...

Questo lascia presagire che il peggio sia alle spalle, ma l'dell'università di Padova Antonellainvita a non abbassare la guardia, cercando di resistere ancora un po': "E' giusto ...Infine il pensiero di Antonelladell'università di Padova, che sottolineando a La Stampa i primi dati non "convincenti" del ReiThera, conclude: "Si fa davvero fatica a comprendere ...Questo lascia presagire che il peggio sia alle spalle, ma l’immunologa dell'università di Padova Antonella Viola invita a non abbassare la guardia, cercando di resistere ancora ..."Oggi due notizie. Il vaccino di Astrazeneca è approvato da EMA. È sicuro ed ha efficacia - dopo 2 dosi - intorno al 60%. I dati sugli over 55 sono però pochi. Intanto J&J dichiara di avere i dati del ...