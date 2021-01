La voce delle donne per il Recovery: così da una chat è nato un manifesto (Di sabato 30 gennaio 2021) Riforme per l’occupazione, creazione di nuove infrastrutture sociali e economia della cura: domani la discussione pubblica sul documento presentato dalla campagna “Half of it, donne per la salvezza” Leggi su lastampa (Di sabato 30 gennaio 2021) Riforme per l’occupazione, creazione di nuove infrastrutture sociali e economia della cura: domani la discussione pubblica sul documento presentato dalla campagna “Half of it,per la salvezza”

matteosalvinimi : A un anno di distanza emerge la verità. Grazie al lavoro delle Forze dell'Ordine e dei magistrati Bologna oggi è pi… - pierofassino : .@navalny è stato avvelenato, si è salvato e lo hanno arrestato al rientro nel suo Paese. Oggi in tutta la Russia i… - Tg3web : L'Europa alza la voce contro le aziende fornitrici di vaccini e minaccia di bloccare le esportazioni se non saranno… - mastrobradipo : La voce delle donne per il #Recovery: così da una chat è nato un manifesto @donnehalfofit - BmwVins : @rottmelnew splendida a cominciare dalla voce... per non parlare delle tette che incantano come in un bel racconto! -