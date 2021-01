(Di sabato 30 gennaio 2021) Vent’anni dopo essersi aiutati a lanciarsi reciprocamente nella carriera cinematografica con Requiem for a Dream,sembrano aver trovato unsu cui riunirsi. E quanto riporta Deadline Quali sono i progetti di? Stando al giornale, infatti,sarà in Adrift diche sarà prodotto da Jason Blum e dalla sua Blumhouse Proudctions assi ae a Emma Ludbrook con la loro Paradox. Ricordiamo cheapparirà nella Snyder Cut di Justice League, dal 18 marzo su HBO Max, mentre da oggi è in Fino all’ultimo indizio accanto a Denzel Washington. Quanto ad ...

MoliPietro : Jared Leto e Darren Aronofsky: un nuovo progetto - MARGE34 : RT @f4stfu5e: Se credete di essere sbadati pensate a Jared Leto che è riuscito a perdere il suo Oscar - CarlottaGranat6 : RT @f4stfu5e: Se credete di essere sbadati pensate a Jared Leto che è riuscito a perdere il suo Oscar - francyb09 : RT @f4stfu5e: Se credete di essere sbadati pensate a Jared Leto che è riuscito a perdere il suo Oscar - Imdreamer99 : RT @f4stfu5e: Se credete di essere sbadati pensate a Jared Leto che è riuscito a perdere il suo Oscar -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto

La serie racconterà ascesa e caduta della startup WeWork WeCrashed Anne HathawayGlen Ficarra John Requa Lee Eisenberg Drew Crevello Apple TV+Anne Hathaway esaranno i protagonisti di WeCrashed , una nuova serie limitata, basata su un popolare podcast, che verrà prodotta per Apple TV+. Il progetto è infatti ispirato ai contenuti proposti da We ...I primi rumor su questa serie Apple TV+ si diffusero oltre un anno fa e ora possiamo fornirvi nuovi dettagli grazie all'annuncio ufficiale diramato dall'azianda californiana poche ore fa. 13 min fa To ...Hollywood stars Anne Hathaway and Jared Leto will essay a married couple in upcoming series, WeCrashed.The limited series ...