Ionut Radu, zero minuti con l'Inter... ma possibile chiave per Dzeko (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante non sia ancora mai sceso in campo con i nerazzurri il portiere è stata una possibile pedina di scambio. Leggi su 90min (Di sabato 30 gennaio 2021) Nonostante non sia ancora mai sceso in campo con i nerazzurri il portiere è stata unapedina di scambio.

sportli26181512 : Inter, lo strano caso di Radu: la possibile chiave per Dzeko... con 0 minuti in stagione: La sola apparizione di Io… - dell_inter : @Zedh82 @Bremb9_8 @ForzaInter @Beyondesolatio1 @FootballAndDre1 La gente, come dicevano certi politici, crede a tut… -