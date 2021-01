Inter, lo scambio Sanchez-Dzeko ancora possibile? (Di sabato 30 gennaio 2021) In un mercato nerazzurro che sembrava completamente fermo tra le parole di Conte e le dichiarazioni di Marotta, negli ultimi giorni si è profilata la possibilità dello scambio Sanchez–Dzeko. L’epilogo della trattativa non è stato però positivo, con una distanza economica che, sebbene esigua, sembra pesare in modo decisivo. Come riportato però da calciomercato.com, la trattativa potrebbe riprendere quota con l’inserimento di una seconda contropartita da parte dell’Inter. Di chi si tratta? Sanchez-Dzeko: scambio congelato? Pare di sì. Dopo gli screzi di Dzeko con il suo allenatore Fonseca, si è profilata l’ipotesi di un clamoroso scambio con i nerazzurri. I presupposti c’erano tutti: Conte apprezza non poco il bosniaco, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) In un mercato nerazzurro che sembrava completamente fermo tra le parole di Conte e le dichiarazioni di Marotta, negli ultimi giorni si è profilata la possibilità dello. L’epilogo della trattativa non è stato però positivo, con una distanza economica che, sebbene esigua, sembra pesare in modo decisivo. Come riportato però da calciomercato.com, la trattativa potrebbe riprendere quota con l’inserimento di una seconda contropartita da parte dell’. Di chi si tratta?congelato? Pare di sì. Dopo gli screzi dicon il suo allenatore Fonseca, si è profilata l’ipotesi di un clamorosocon i nerazzurri. I presupposti c’erano tutti: Conte apprezza non poco il bosniaco, ...

DiMarzio : Scambio #Dzeko-#Sanchez: per la @OfficialASRoma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pag… - DiMarzio : Incontro in corso Ausilio-Tiago Pinto a #Milano per lo scambio @Alexis_Sanchez @EdDzeko tra @Inter e… - angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - Mammt21272087 : RT @marifcinter: Pedullà: “La proposta della Roma ha creato questo imbarazzo, Pinto potrà anche dire che non è così ma è partita dalla Roma… - x4ndrodoc : caso #DzekoSanchez #friedkin avrebbe dato direttive al DS Pinto di bloccare la trattativa. Siamo al ridicolo, far p… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scambio (Sky) Scambio Dzeko Sanchez, affare difficile per un motivo preciso

Quella dello scambio alla pari tra Inter e Roma con Alexis Sanchez ed Edin Dzeko come protagonisti, è la suggestione di mercato che più di tutte sta infiammando questa sessione. A fare maggiore chiarezza a ...

Inter, scambio Dzeko - Sanchez: ecco perché per la Roma non aveva senso

Commenta per primo Lo scambio Dzeko - Sanchez tra Roma e Inter non sembrava aver troppo senso per i giallorossi, che in organico hanno già molti calciatori simili al cileno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. '...

Le trattative di calciomercato dell’Inter del 29 gennaio Sport Fanpage Calciomercato Roma e Inter, scambio Dzeko-Sanchez: c'è un intoppo

Scambio Dzeko-Sanchez, c'è un problema. Calciomercato Roma e Inter, aggiornamenti su Dzeko-Sanchez. Come riportato anche da Sky Sport sembrano esserci degli intoppi sullo scambio ...

Nuova Zelanda e Australia non sono più ai margini: qui si decidono i nuovi equilibri geostrategici

L’Indo-Pacifico è diventato il teatro principale del confronto tra Pechino e Washington. Il governo di Canberra ha alzato i toni, Wellington sarà presto chiamata a prendere posizione ...

Quella delloalla pari trae Roma con Alexis Sanchez ed Edin Dzeko come protagonisti, è la suggestione di mercato che più di tutte sta infiammando questa sessione. A fare maggiore chiarezza a ...Commenta per primo LoDzeko - Sanchez tra Roma enon sembrava aver troppo senso per i giallorossi, che in organico hanno già molti calciatori simili al cileno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. '...Scambio Dzeko-Sanchez, c'è un problema. Calciomercato Roma e Inter, aggiornamenti su Dzeko-Sanchez. Come riportato anche da Sky Sport sembrano esserci degli intoppi sullo scambio ...L’Indo-Pacifico è diventato il teatro principale del confronto tra Pechino e Washington. Il governo di Canberra ha alzato i toni, Wellington sarà presto chiamata a prendere posizione ...