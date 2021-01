Harry e Meghan verso il divorzio: “C’è tensione. Lui tornerà a casa” (Di sabato 30 gennaio 2021) Harry e Meghan Markle sarebbero a un passo dal divorzio e le voci riguardo la loro imminente separazione non sarebbero solo un pettegolezzo. A confermarlo Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra che per anni ha studiato la famiglia inglese e conosce molto bene i retroscena legati ai reali d’Inghilterra. Il giornalista, intervistato dal settimanale Oggi, è convinto che i Sussex, a dispetto dei loro sorrisi in pubblico, siano ormai in crisi. Harry, volato negli Stati Uniti dopo la Megxit per volere della moglie, non si sarebbe ambientato a Los Angeles. E, a un anno dal trasferimento, avrebbe nostalgia di Londra. Secondo il giornalista fra le prossime notizie che sconvolgeranno Buckingham Palace ci sarà l’annuncio del divorzio fra Meghan Markle e Harry. “La ... Leggi su dilei (Di sabato 30 gennaio 2021)Markle sarebbero a un passo dale le voci riguardo la loro imminente separazione non sarebbero solo un pettegolezzo. A confermarlo Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra che per anni ha studiato la famiglia inglese e conosce molto bene i retroscena legati ai reali d’Inghilterra. Il giornalista, intervistato dal settimanale Oggi, è convinto che i Sussex, a dispetto dei loro sorrisi in pubblico, siano ormai in crisi., volato negli Stati Uniti dopo la Megxit per volere della moglie, non si sarebbe ambientato a Los Angeles. E, a un anno dal trasferimento, avrebbe nostalgia di Londra. Secondo il giornalista fra le prossime notizie che sconvolgeranno Buckingham Palace ci sarà l’annuncio delfraMarkle e. “La ...

