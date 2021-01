“Giselle”: alla Scala di Milano diretto da Carla Fracci (Di sabato 30 gennaio 2021) Per tutti gli appassionati di Danza e non, domani sera 30 Gennaio alle ore 20.00 la Scala di Milano apre le porte al grande pubblico con “Giselle”. Il balletto classico più famoso di sempre dopo il Lago Dei Cigni, è pronto a farci emozionare a distanza, immergendoci nella sua favola. La versione è quella di di Yvette Chauviré con coreografia di Coralli-Perrot e l’occhio di supervisione è quello di Carla Fracci. Giselle – Esclusiva streaming dal Teatro alla Scala – Teatro e Danza – Rai Cultura Chi saranno i protagonisti di “Giselle” ? Il cast sarà doppio, 8 primi ballerini che avranno l’onore e la responsabilità di rappresentare i protagonisti dell’opera classica, insieme con tutto il corpo di ballo della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Per tutti gli appassionati di Danza e non, domani sera 30 Gennaio alle ore 20.00 ladiapre le porte al grande pubblico con “”. Il balletto classico più famoso di sempre dopo il Lago Dei Cigni, è pronto a farci emozionare a distanza, immergendoci nella sua favola. La versione è quella di di Yvette Chauviré con coreografia di Coralli-Perrot e l’occhio di supervisione è quello di– Esclusiva streaming dal Teatro– Teatro e Danza – Rai Cultura Chi saranno i protagonisti di “” ? Il cast sarà doppio, 8 primi ballerini che avranno l’onore e la responsabilità di rappresentare i protagonisti dell’opera classica, insieme con tutto il corpo di ballo della ...

