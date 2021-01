GF Vip 5 | Giulia De Lellis si scaglia contro Alfonso Signorini per difendere Pierpaolo e Giulia

(Di sabato 30 gennaio 2021)Detorna a far parlare di sé per il duro affondo riservato al conduttore del GF Vip 5,. L’occasione è una serie di nuovi post pubblicati dall’influencer, la quale si dichiara in totale disaccordo (anzi, addirittura scandalizzata) dalla scelta didi favorire un intra gli ex amici “speciali”,Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, con tanto di paragoni da parte del conduttore tra la showgirl calabrese e l’attuale fiamma del gieffino,Salemi. I post critici della Dehanno destato clamore nel web e di certo non avranno fatto piacere a. Gf vip 5, Elisabetta Gregoraci ePretelli scatenano ...

Alfonso Signorini ha detto a Pierpaolo che guardando Elisabetta gli occhi gli brillano: è stato un incontro particolare, commentato anche da alcunicomeDe Lellis. Ha deciso di dire la sua ...E a questo proposito, sorpresa delle sorprese, è intervenuta sua madre Fariba, a cui, dopo l'esperienza del suo primo GF, aveva chiesto di non intromettersi. E così è stato e questa volta ...GF Vip, notte turbolenta per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: "Io non ho parole" Il post puntata di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non è stato dei ...Giulia De Lellis dichiara "non è stato carino" l'intervento di Alfonso Signorini in merito all'incontro tra Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci.