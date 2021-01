Fedez, a rischio squalifica per Sanremo 2021? La Rai indaga (Di domenica 31 gennaio 2021) Fedez insieme a Francesca Michielin è tra i 26 big in gara di Sanremo 2021 con il brano “Chiamami per nome”. Nella serata di oggi, 30 gennaio il rapper molto attivo sui social, ha pubblicato nelle sue stories momenti in uno studio milanese nei quali si intravede anche Francesca Michielin. Fedez, la story Instagram che ha fatto discutere sulla partecipazione a Sanremo 2021 Presumibilmente i due artisti sono alle prese con le prove del brano da presentare al prossimo Festival ed in una stories Instagram, Fedez intona per pochi istanti “Chiamami per nome” , con la moglie Chiara Ferragni ed il figlio Leone nello sfondo immersi nelle danze. Il breve video è rimosso poco dopo dai social dell’artista, che ha aggiunto un post nel quale chiede al figlio Leone un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)insieme a Francesca Michielin è tra i 26 big in gara dicon il brano “Chiamami per nome”. Nella serata di oggi, 30 gennaio il rapper molto attivo sui social, ha pubblicato nelle sue stories momenti in uno studio milanese nei quali si intravede anche Francesca Michielin., la story Instagram che ha fatto discutere sulla partecipazione aPresumibilmente i due artisti sono alle prese con le prove del brano da presentare al prossimo Festival ed in una stories Instagram,intona per pochi istanti “Chiamami per nome” , con la moglie Chiara Ferragni ed il figlio Leone nello sfondo immersi nelle danze. Il breve video è rimosso poco dopo dai social dell’artista, che ha aggiunto un post nel quale chiede al figlio Leone un ...

