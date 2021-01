Diffidati Sampdoria-Juventus: i bianconeri a rischio squalifica in vista della Roma (Di sabato 30 gennaio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Sampdoria-Juventus, match della ventesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 18:00 con le due squadre a caccia dei tre punti per obiettivi diversi. La formazione di Pirlo cerca continuità per avvicinarsi ai piani alti della classifica. Ma per il tecnico bianconero c’è anche la questione Diffidati da tenere d’occhio. La prossima sfida vedrà i bianconeri ospitare la Roma all’Allianz Stadium con tre titolari Diffidati: Danilo, Rabiot e Bentancur. Vincere è la priorità. Tenere d’occhio la situazione cartellini gialli una esigenza necessaria. Diffidati Juventus: Danilo, Rabiot e Bentancur. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, matchventesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 18:00 con le due squadre a caccia dei tre punti per obiettivi diversi. La formazione di Pirlo cerca continuità per avvicinarsi ai piani alticlassifica. Ma per il tecnico bianconero c’è anche la questioneda tenere d’occhio. La prossima sfida vedrà iospitare laall’Allianz Stadium con tre titolari: Danilo, Rabiot e Bentancur. Vincere è la priorità. Tenere d’occhio la situazione cartellini gialli una esigenza necessaria.: Danilo, Rabiot e Bentancur. SportFace.

