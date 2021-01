Coppia scomparsa a Bolzano | il figlio Benno non risponde ai magistrati

(Di sabato 30 gennaio 2021) Come gli hanno consigliato i suoi difensori, l'uomo, accusato di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere, si è avvalso della facoltà di nonre nell'udienza di garanzia dopo il fermo. Il 30enne è da 36 ore in carcere

QUOTIDIANO.NET

Benno Neumair è da ieri in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere dei propri genitori, laa Bolzano. Nel corso della mattinata si è tenuto l'interrogatorio di garanzia del Tribunale a Bolzano e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dal 4 gennaio i suoi genitori ...13.54, figlio non risponde Benno Neumair, accusato dell'omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori, durante l'udienza di garanzia al Tribunale di Bolzano si è avvalso della facoltà ...Benno, il figlio dei coniugi scomparsi a Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, è accusato di aver ucciso i genitori ma non ha confessato.L'INCHIESTAROMA Si è costituito, andando spontaneamente in procura quando ha saputo dai suoi avvocati che sarebbe stato fermato. Ma Benno Neumair, il figlio della coppia bolzanina scomparsa da quasi..