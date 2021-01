Consultazioni | Zingaretti | ' Pd per Conte | con partiti dello scorso governo'

fattoquotidiano : LE CONSULTAZIONI DI FICO Ora M5s, poi Pd, Italia viva e Leu. Leggi cosa sta accadendo - petergomezblog : Consultazioni di Fico, diretta – M5s e Pd chiedono cronoprogramma con Conte premier. Crimi: “Accantonare temi provo… - Agenzia_Ansa : 'Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari'. Così il se… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Consultazioni di Fico, diretta – M5s e Pd chiedono cronoprogramma con Conte premier. Crimi: “Accantonare temi provocato… - publish70628725 : Consultazioni, botta e risposta De Gregorio-Zingaretti sul leader e l’anima del Pd -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Zingaretti

Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico. 'Chiediamo a tutte le forze politiche di stare in questo confronto con volontà e ...... in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere un governo e un programma di fine legislatura - ha detto il segretario del Pd, Nicola, dopo lecon il presidente ...Ore 12.50 Riunione di Base Riformista «Piena condivisione degli orientamenti di Zingaretti». «Questa mattina, a poche ore dall'inizio delle consultazioni del Presidente incaricato Roberto Fico, si è ..."Abbiamo già indicato al presidente Fico una prima agenda di temi da affrontare per programma di fine legislatura, per riprendere i ...