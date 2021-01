Batmobile all' asta di Bonhams | l' iconica auto omologata per la strada

Ultime Notizie dalla rete : Batmobile all

La Gazzetta dello Sport

Spiderman, Hulk, Captain America o magari Batman e la sua. Un'auto apprezzata da tanti e ...della vettura guidata dall'Uomo Pipistrello - legale e dunque pronta per la strada - andrà'asta ...DAGONEWS replica7 Un'incredibile replica della classicaè pronta per essere venduta'asta e raggiungere la cifra di 30.000 sterline. Il veicolo su misura è una copia esatta dellaguidata in due film di Batman, nel 1989 e nelTranne che per la Supra “versione super pistaiola” le altre due sembrano avere molto in comune con la Tesla Cybertruck e con il costosissimo Suv Karlmann King. Scopriamole insieme ...Ted Li, designer taiwanese dello studio Flat Hat 3D, ha rilasciato alcuni disegni di versioni alternative della Toyota Supra. L’artista, con la collaborazione del suo studio, ha già vinto alcuni premi ...