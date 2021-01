Andrea Bocelli a Verissimo ricorda l’incontro con Cassius Clay | “Ci siamo commossi insieme”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021)snocciola i tanti piccoli episodi della sua carriera e della sua vita privata. Dalle Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Con Te Partirò ad oggi, di folle sotto il palco ne sono passate tantissime. Non solo palchi italiani, ovviamente. Il successo internazionale è la realizzazione del desiderio di suo padre, e l’ascesa dopo Sanremo è stata la prova del suo talento e la messa in atto della sua passione.Laureato in Legge, la musica ha poi scelto per lui la strada da prendere. Come tutti gli artistiha fatto la gavetta, ora nei pianobar e ora nei piccoli club, eringrazia proprio quegli anni che gli hanno permesso di entrare in contatto con la gente e di sentire dal vivo le ...