Ancora scorie | La sua nomina | scontro totale sul caos procure

(Di sabato 30 gennaio 2021) Francesca Galici Botta e risposta a distanza tra David Ermini, vice presidente del Csm e Luca Palamara: pietra delloil libro scritto dall'ex presidente dell'Anm con Alessandro Sallusti Il vicepresidente del Csm David Ermini è intervenuto alla cerimonia per il nuovo anno giudiziario alla Corte d'appello di Roma. Nel suo discorso, il togato ha avuto modo di affrontare anche lo spinoso caso aperto dal libro Il sistema, in cui Alessandro Sallusti racconta la magistratura dietro le quinte con una lunghissima intervista a Luca Palamara. Nel suo discorso, David Ermini ha fatto cenno alle problematiche acuite dalla pandemia e al ruolo ancor più cruciale della magistratura nell'operazione di ricostruzione del tessuto economico e sociale del Paese. Si è però soffermato su quella che dovrà essere la ricostruzione dell'immagine e del ruolo della ...

BitterStinger : Ci abbiamo messo quasi 35 anni per decidere dove mettere le scorie. E pensare che c'era qualcuno che ancora credeva… - pisto1982 : RT @_SimoTarantino: Intanto dalla D'Urso le scorie della Coppa Italia si fanno ancora sentire. - Ste_Gualdoni : RT @_SimoTarantino: Intanto dalla D'Urso le scorie della Coppa Italia si fanno ancora sentire. - valenti04878308 : RT @_SimoTarantino: Intanto dalla D'Urso le scorie della Coppa Italia si fanno ancora sentire. - AndryDipi92 : RT @_SimoTarantino: Intanto dalla D'Urso le scorie della Coppa Italia si fanno ancora sentire. -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scorie

il Giornale

"Abbiamo avviato immediatamente un percorso che servirà a darepiù forza, con argomentazioni ... all'ipotesi di localizzare nell'Isola il sito di stoccaggio dellenucleari", spiega il ...Cagliari, 30 gennaio 2021 - "Abbiamo avviato immediatamente un percorso che servirà a darepiù forza, con argomentazioni di natura tecnica e scientifica, a una posizione chiara e netta ......Il vicepresidente del Csm David Ermini è intervenuto alla cerimonia per il nuovo anno giudiziario alla Corte d'appello di Roma. Nel suo discorso, il togato ha avuto modo di affrontare anche lo spinoso ...Lunedì 1 febbraio alle 10.30 (in videoconferenza) si insedia Comitato tecnico-scientifico costituito dalla Regione Sardegna per formulare le osservazioni alla proposta di Carta nazionale delle aree po ...