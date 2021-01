Ancora scintille ad Amici 20 | Alessandra Celentano a Lorella Cuccarini | “Questo non puoi dirlo!”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Durante la nuova puntata di20 non sono mancatiuna volta gli scontri tra le due insegnanti di ballo. Le due infatti si sono lasciate di nuovo andare a interminabili provocazioni. Le due insegnanti ,sin dai primi giorni, non sono mai riuscite a trovare una buona intesa ciò provoca come successo in passato battibecchi ad ogni minimo episodi, cosa è accaduta anche oggi. Durante la valutazione di Rosa ed Alessandro premiati con la coreografia è stato deciso che Rosa dovesse essere seguita solo ed esclusivamente da Tommaso, nonostante quest’ultimo è stato bravo ad eseguire il pezzo, non dando importanza alle evidenti difficoltà confermate dalla stessa. L’erede del cantante Adrianoha ...

Tino44588447 : RT @ilgiornale: Sono ancora scintille tra Iv e Palazzo Chigi: - AminelliVr : RT @ilgiornale: Sono ancora scintille tra Iv e Palazzo Chigi: - ilgiornale : Sono ancora scintille tra Iv e Palazzo Chigi: - peppe844 : #Amici20 20 Celentano-Cuccarini, ancora scintille: “Non te lo faccio dire” - Silvia284ever : RT @xtomlinsonju: Insieme siamo perfetti per davvero Siamo le cose più belle Siamo anime gemelle Noi siamo scintille, siamo dinamite Non h… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scintille

... poi l'ucraino fa di nuovoin battuta, aiutato da un'invasione di Lucarelli, e da un muro ... non disdegnando qualche blitz per aumentareil proprio vantaggio, come quando la difesa ...Le due insegnanti continuano a discutere a causa della coreografia assegnata a Rosa e Alessandro, nonpresentata in puntataLite accesa tra Dayane Mello e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip per la nomination: “Mi hai tradita. Un tempo ci restavo male, ora no”. Screenshot da video. Ancora scintill ...Ad Amici 20 le liti tra i professori non finiscono. Nella pomeridiano di oggi Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno fatto scintille.