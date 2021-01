Ys IX: Monstrum Nox - recensione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arriverà il giorno in cui Nihon Falcom rilascerà finalmente il suo primo gioco realizzato con un engine proprietario, proprio come annunciato nell'ormai lontano 2019. Tuttavia, non è questo il giorno: Ys IX: Monstrum Nox, nonostante sia in dirittura d'arrivo su suolo occidentale, è un titolo pubblicato ben tre anni fa in Giappone, ancora legato quindi allo storico Phyre Engine utilizzato dalla software house per la realizzazione dei propri titoli. Non deve dunque trarre in inganno la sua data di rilascio pericolosamente vicina a quella dei numerosi titoli next gen che si stanno avvicendando da ormai diverse settimane: Monstrum Nox è, ahilui, un progetto con diverse primavere sulle spalle e un budget decisamente inferiore a quello che molti giocatori potrebbero credere, ma che riesce nonostante i suoi limiti a regalare un'esperienza fresca, divertente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arriverà il giorno in cui Nihon Falcom rilascerà finalmente il suo primo gioco realizzato con un engine proprietario, proprio come annunciato nell'ormai lontano 2019. Tuttavia, non è questo il giorno: Ys IX:Nox, nonostante sia in dirittura d'arrivo su suolo occidentale, è un titolo pubblicato ben tre anni fa in Giappone, ancora legato quindi allo storico Phyre Engine utilizzato dalla software house per la realizzazione dei propri titoli. Non deve dunque trarre in inganno la sua data di rilascio pericolosamente vicina a quella dei numerosi titoli next gen che si stanno avvicendando da ormai diverse settimane:Nox è, ahilui, un progetto con diverse primavere sulle spalle e un budget decisamente inferiore a quello che molti giocatori potrebbero credere, ma che riesce nonostante i suoi limiti a regalare un'esperienza fresca, divertente ...

IGNitalia : #YsIXMonstrumNox ci mette ancora nei panni di Adol, in un action-GdR un po' desueto tecnicamente ma ricco di person… - AkibaGamers : È disponibile in rete la nostra video recensione di Ys IX: Monstrum Nox, il nuovo capitolo dell’action RPG che port… - AkibaGamers : In due appuntamenti odierni vi mostriamo #YsIX: Monstrum Nox, action RPG di #Falcom in arrivo il 5 febbraio su PS4!… - AkibaGamers : Accompagna Adol Christin nella sua nuova avventura e scopri i misteri di Balduq in Ys IX: Monstrum Nox, in arrivo s… - Eurogamer_it : Ys IX: Monstrum Nox è il più recente titolo della rinomata saga Jrpg di casa Falcom. Ecco la nostra recensione. -

Ultime Notizie dalla rete : Monstrum Nox Ys IX: Monstrum Nox, prime impressioni sulla demo

Insieme a The Legend of Heroes ( potete trovare la recensione dell'ultimo capitolo a questo link ), Ys è una delle due storiche serie di punta di Nihon Falcom, con Ys IX: Monstrum Nox in uscita il prossimo 5 febbraio. Tutti i videogiochi raccontano le avventure di Adol Christin e dei suoi viaggi per il mondo, nel corso dei quali viene sempre, inspiegabilmente coinvolto ...

Ys IX Monstrum Nox Provato: una demo da speedrunner

... ed un timido debutto su PlayStation 4 di Ys: Memories of Celceta, la serie con protagonista il prode avventuriero Adol Christin è pronta a tornare con un nuovo capitolo intitolato Ys IX Monstrum Nox ...

Ys IX Monstrum Nox Recensione: l'ultima avventura di Adol Christin su PS4 Everyeye.it Ys IX: Monstrum Nox – Recensione

Finalmente arriva anche nel Vecchio Continente Ys IX: Monstrum Nox, a quasi un anno e mezzo dalla pubblicazione in madrepatria.

Ys IX Monstrum Nox | Recensione – La lunga notte delle personalità doppie

Il ritorno di Falcom con Ys IX: Monstrum Nox vale il prezzo del biglietto? Scopriamolo nella recensione del JRPG.

Insieme a The Legend of Heroes ( potete trovare la recensione dell'ultimo capitolo a questo link ), Ys è una delle due storiche serie di punta di Nihon Falcom, con Ys IX:in uscita il prossimo 5 febbraio. Tutti i videogiochi raccontano le avventure di Adol Christin e dei suoi viaggi per il mondo, nel corso dei quali viene sempre, inspiegabilmente coinvolto ...... ed un timido debutto su PlayStation 4 di Ys: Memories of Celceta, la serie con protagonista il prode avventuriero Adol Christin è pronta a tornare con un nuovo capitolo intitolato Ys IX...Finalmente arriva anche nel Vecchio Continente Ys IX: Monstrum Nox, a quasi un anno e mezzo dalla pubblicazione in madrepatria.Il ritorno di Falcom con Ys IX: Monstrum Nox vale il prezzo del biglietto? Scopriamolo nella recensione del JRPG.