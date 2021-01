Vaccino AstraZeneca, via libera dell'Ema anche per gli over 55. Speranza: 'Notizia incoraggiante' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vaccino AstraZeneca , è arrivato il via libera dell'Ema. L'agenzia europea del farmaco ha approvato il Vaccino anti sviluppato dall'Università di Oxford e dall'azienda farmaceutica britannica, e senza ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021), è arrivato il via'Ema. L'agenzia europea del farmaco ha approvato ilanti sviluppato dall'Università di Oxford e dall'azienda farmaceutica britannica, e senza ...

robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro… - RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - fattoquotidiano : Astrazeneca, “i ricercatori di Oxford che hanno sviluppato il vaccino lo volevano libero e gratuito. Ma governo Uk… - salutedomani : CORONAVIRUS, EMA APPROVA VACCINO ASTRAZENECA PER GLI OVER 18. EFFICACIA DEL 60% IN 2 DOSI - old_marlet : RT @robersperanza: L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il v… -