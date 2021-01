Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma verso Maurizio: “Così è umiliante” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Volano gli stracci nella puntata di oggi, 29 gennaio, di “Uomini e Donne” il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, arriva in video l’atteso confronto finale tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Ecco cosa è successo Volano stracci nella puntata del 29 gennaio di “Uomini e Donne” il popolare dating show di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. E accade tanto nel trono classico quanto nel trono over. Ma se nel trono classico il duro confronto tra Davide Donadei e Chiara Rebbi sappiamo dalla anticipazioni che si è ricomposto quello andata in scena tra Gemma Galgani e Maurizio Guarci è stato decisamente complicato e inatteso. Ad accendere la miccia una innocente, o forse no, frase di Nicole che rispondendo ad Armando ha ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Volano gli stracci nella puntata di oggi, 29 gennaio, di “” il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, arriva in video l’atteso confronto finale traGalgani eGuerci. Ecco cosa è successo Volano stracci nella puntata del 29 gennaio di “” il popolare dating show di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. E accade tanto nel trono classico quanto nel trono over. Ma se nel trono classico il duro confronto tra Davide Donadei e Chiara Rebbi sappiamo dalla anticipazioni che si è ricomposto quello andata in scena traGalgani eGuarci è stato decisamente complicato e inatteso. Ad accendere la miccia una innocente, o forse no, frase di Nicole che rispondendo ad Armando ha ...

Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - TrottaAriana : RT @ChiaraAgus20: Rosalinda: 'Sono complesse le donne ma è un mondo meraviglioso!' dayane: dici? rosalinda: sono più stimolanti degli uom… - alexthequeeen_ : RT @tinyseulgis: R: le donne sono un mondo meraviglioso D: dici? R: sono più stimolanti degli uomini #rosmello -