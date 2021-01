Traffico Roma del 29-01-2021 ore 13:30 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buon pomeriggio nessuna segnalazione sulla raccordo anulare nessun’altra autostrade Ci sono code in via della Pineta Sacchetti e di riflesso in uscita dalla galleria Giovanni XXIII polizia locale Ci segnano un incidente con rallentamenti al metronio in via Beata Maria de Mattias altro incidente a Tor Bella Monaca in via Amico Aspertini disagi tutto sommato contenuti terzo incidente ad Acilia in via Bruno molajoli all’altezza di via Vito D’Ancona proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratto della Roma Fiumicino l’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane via La Magliana in direzione di Fiumicino Coloro che sono diretti verso Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco Newton in direzione dell’Euro invece carreggiata ridotta inevitabile nelle ore di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio nessuna segnalazione sulla raccordo anulare nessun’altra autostrade Ci sono code in via della Pineta Sacchetti e di riflesso in uscita dalla galleria Giovanni XXIII polizia locale Ci segnano un incidente con rallentamenti al metronio in via Beata Maria de Mattias altro incidente a Tor Bella Monaca in via Amico Aspertini disagi tutto sommato contenuti terzo incidente ad Acilia in via Bruno molajoli all’altezza di via Vito D’Ancona proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino l’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane via La Magliana in direzione di Fiumicino Coloro che sono diretti verso Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco Newton in direzione dell’Euro invece carreggiata ridotta inevitabile nelle ore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Gli studenti in piazza contro il governo:'ci hanno abbandonato'

...in piazza a Roma per dire no alla Dad , fatta di dispositivi insufficienti. La manifestazione, indetta dai sindacati Sicobas e Slaicobas , che ha coinvolto scuola, sanità, trasporti e traffico aereo, ...

...e Tomba di Nerone traffico molto intenso al centro ea tratti congestionato sul lungotevere tra Piazza della Rovere l'isola Tiberina ancora disagi sul viadotto della Magliana tratto della Roma ...

Il rapporto mostra che nel 2020 35 capoluoghi di provincia hanno superato il limite per le polveri sottili. Un anno prima erano stati 26 ...

Mal’aria: 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili

Secondo il report “Mal’aria di città 2021” di Legambiente, «Anche in tempo di pandemia in Italia l’emergenza smog non si arresta e si cronicizza sempre di Mal’aria: 35 i capoluoghi di provincia fuoril ...

