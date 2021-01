Traffico Roma del 29-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina permangono rallentamenti di lieve entità sull’Aurelia a causa di un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita di Malagrotta in direzione di Civitavecchia Ancora coda perintenso sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone per quanto riguarda il raccordo non si registrano impedimenti di rilievo stesso la situazione sulle altre autostrade in tangenziale Napoli zia locale Ci segnano ancora un incidente sulla Cristoforo Colombo 3 via di Acilia via di Malafede in direzione Eur disagi proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino l’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di ...