Skeleton | Igls 2021 | Tretiakov trionfa | Gaspari sedicesimo e Bagnis diciottesimo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ottava tappa della Coppa del mondo di2020/ha usufruito del palcoscenico di, pista austriaca. Alexanderha conquistato il terzo successo in stagione, facendo registrare un crono di 52”78, superando la concorrenza di Craig Thompson, accontentatosi della seconda piazza. Terza posizione per Samuel Maier, distante 27 centesimi dal primatista russo. Sedicesima e diciottesima posizione per Mattiae Amedeo, italiani impegnati a. SportFace.

(Austria) - C'è tanto amaro in bocca per l'Italia nella seconda gara della doppietta di-Innsbruck, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di2020-2021. La monferrina Valentina Margaglio ha, infatti, chiuso, ieri, al sesto posto. Dopo una prima manche ai limiti della ...