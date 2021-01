Serie A, oggi continua la 20a giornata. Il programma (Di sabato 30 gennaio 2021) L’anticipo del venerdì sera tra Torino e Fiorentina, finito 1-1, ha aperto la ventesima giornata di Serie A 2020-21, che prosegue oggi con tre gare. Ecco il programma completo: VENERDI’ 29 GENNAIO Torino-Fiorentina 1-1 SABATO 30 GENNAIO Bologna-Milan alle 15.00 Sampdoria-Juventus alle 18.00 Inter-Benevento alle 20.45 DOMENICA 31 GENNAIO Spezia-Udinese alle 12.30 Atalanta-Lazio alle 15.00 Cagliari-Sassuolo alle 15.00 Crotone-Genoa alle 15.00 Napoli-Parma alle 18.00 Roma-Verona alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) L’anticipo del venerdì sera tra Torino e Fiorentina, finito 1-1, ha aperto la ventesimadiA 2020-21, che proseguecon tre gare. Ecco ilcompleto: VENERDI’ 29 GENNAIO Torino-Fiorentina 1-1 SABATO 30 GENNAIO Bologna-Milan alle 15.00 Sampdoria-Juventus alle 18.00 Inter-Benevento alle 20.45 DOMENICA 31 GENNAIO Spezia-Udinese alle 12.30 Atalanta-Lazio alle 15.00 Cagliari-Sassuolo alle 15.00 Crotone-Genoa alle 15.00 Napoli-Parma alle 18.00 Roma-Verona alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

