Scambio Dzeko-Sanchez | Serena lancia l’allarme | “Si potrebbe creare un problema con Lautaro Martinez”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La pazza idea dellotra Roma e Inter cheportare Edina vestire la maglia nerazzurra e Alexisquella giallorossa non sembra stuzzicare l'ex attaccante Aldoche attraverso il proprio account Twitter ha voluto dare la sua opinione alla possibile trattativa di mercato.non ci stacaption id="attachment 1055959" align="alignnone" width="657"(getty images)/captionNon fa giri di parole Aldoche non sarebbe d'accordo sull'operazione tra Inter e Roma. Il motivo? I problemi che loportare nell'ambiente nerazzurro con particolare riferimento a. "è ancora ...

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - DiMarzio : Scambio #Dzeko - #Sanchez: gli aggiornamenti dopo l'incontro tra #Roma e #Inter - OfficialCK3 : Mettiamo che #dzeko fosse un giocatore dell’inter (riserva di lukaku), #Sanchez della Roma (titolare) e intavolereb… - Di_Elle : RT @thedice79: Qualsiasi scambio che coinvolga Dzeko è follia. Se proprio dovessi sceglie uno da prende dall’Inter piuttosto è Eriksen -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio Dzeko

... soprattutto locon l'Inter che riguarda Alexis Sanchez. Seduta mattutina di allenamento ... TIAGO PINTO A MILANO PER TRATTARE CON L'INTER - Ma la notizia è che Pedro ed Edinhanno lavorato ...Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle 14 con il nostro TG mercato tra lo- Sanchez e le ultime mosse di Milan, Inter, Juventus e non solo Il calciomercato invernale è già agli sgoccioli e CMIT TV non vi lascia soli: dalle ore 14 seguite in diretta il TG ...La pazza idea dello scambio tra Roma e Inter che potrebbe portare Edin Dzeko a vestire la maglia nerazzurra e Alexis Sanchez quella giallorossa non sembra stuzzicare l’ex attaccante Aldo Serena che ...scambio DZEKO SANCHEZ – Lo strappo tra Fonseca e Dzeko sembra ormai impossibile da ricucire. Per questo a breve il bosniaco potrebbe fare le valigie con destinazione Milano. Il gap tra i due club è qu ...