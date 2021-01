Ruba cioccolata per i nipoti, carabinieri "graziano" il nonno e pagano il conto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una pattuglia di carabinieri dal cuore generoso ha scelto di ‘graziare’ un nonno che aveva ammesso d’aver Rubato della cioccolata al supermercato, per darla ai nipoti che uscivano da scuola. Hanno evitato di procedere alla denuncia, pagando loro il conto della merce poi lasciata all’anziano.Il fatto è avvenuto in un discount di Mirano (Venezia). Il nonno era stato pizzicato dalla vigilanza mentre tentava di oltrepassare le casse, dopo aver messo nelle tasche alcune barrette di cioccolato. Costernato, ha confessato che non aveva soldi, ma che voleva portare un piccolo regalo ai nipotini.Giunti sul posto i carabinieri hanno soppesato il lato umano della vicenda e, considerando che i responsabili del supermercato non volevano presentare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una pattuglia didal cuore generoso ha scelto di ‘graziare’ unche aveva ammesso d’averto dellaal supermercato, per darla aiche uscivano da scuola. Hanno evitato di procedere alla denuncia, pagando loro ildella merce poi lasciata all’anziano.Il fatto è avvenuto in un discount di Mirano (Venezia). Ilera stato pizzicato dalla vigilanza mentre tentava di oltrepassare le casse, dopo aver messo nelle tasche alcune barrette di cioccolato. Costernato, ha confessato che non aveva soldi, ma che voleva portare un piccolo regalo aini.Giunti sul posto ihanno soppesato il lato umano della vicenda e, considerando che i responsabili del supermercato non volevano presentare ...

