Pirlo verso la Samp | ' Chiesa dal 1' CR7? Fuori dal campo è un libero cittadino'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il domani è oggi. Andreain conferenza chiarisce che per- Juve fare 'scelte in base a questa partita', senza pensare alla Coppa Italia con l'Inter di martedì e alle partite con Napoli, ...

'Oggi dovrebbero allenarsi tutti in gruppo tranne Dybala, che sta cercando di recuperare - conferma- . Paulo sente ancora qualche fitta nel ginocchio, speriamo sia la strada buona. Riposo per ...... anche per rilanciarsiil podio della classifica della Serie A, sempre più vicino. Domani era ci attende senza ombra di dubbio una sfida avvincente a cui sia Ranieri chenon possono farsi ...Sono partite diverse, da cancellare quella di domenica scorsa e da preparare le prossime”. La partita di Milano è in campionato ed è dimenticata. Quella di Coppa Italia l’affronteremo con grande vogli ...Il tecnico bianconero contro Ranieri cerca nuove conferme per avvicinare Milan e Inter in vetta alla classifica ...