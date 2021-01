Picca | pronti a decentramento per ridare dignità ai Municipi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “Con il mandato ormai agli sgoccioli la sindaca Raggi non si e’ vergognata di rifare la giunta invece di dedicarsi, in piena emergenza economica, a dotare idi fondi necessari per mettere in atto i tantissimi interventi che, per competenza, dovrebbero essere decentrati ma che invece la gestione del potere e delle poltrone imposta dal M5S ha tenuto in Campidoglio”. Cosi’ in una nota Monica, capogruppo della Lega in Xo. “Dopo cinque anni di annunci e disastri, con una citta’ piegata dalla crisi, i, di tutti i colori politici, si sono trovati nel bilancio delle mancette. E’ il caso di Ostia dove ci sono state centinaia di milioni tagliati ai servizi sociali, alla scuola e in generale ai servizi, con il risultato che per i prossimi anni si dovra’ rincorrere elemosinando il sindaco di ...