Pallanuoto: domani riparte l'A1 femminile, in programma la quarta giornata

La delusione per il preolimpico fallito a Trieste sarà difficile da digerire. Ora però si ritorna in acqua con i propri club: riparte il campionato di A1 a livello femminile per la Pallanuoto. Si torna a giocare a distanza di cinquantacinque giorni dall'ultimo turno, con la pausa natalizia e quella dedicata alla Nazionale che ovviamente hanno influito. In programma, come di consueto nel sabato pomeriggio, la quarta giornata, prima del girone di ritorno. Solamente tre i match che si disputeranno tra Gruppo A e Gruppo B, visto che è stata posticipata a martedì 2 febbraio, alle ore 12.00, Vela Nuoto Ancona-L'Ekipe Orizzonte.

4^ giornata – sabato 30 gennaio
Girone A
15.00 Bogliasco 1951-CSS Verona
13.30 Plebiscito PD-Pallanuoto Trieste
Girone B
15.00 RN

