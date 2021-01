Napoli | scontro tra assessori Regione-Comune Morcone | “Clemente? Una simpatica ragazza bionda”

Leggi su dire

(Di venerdì 29 gennaio 2021) NAPOLI – “Certamente c’è una latitanza delle Istituzioni. In una giornata come quella della Memoria, fondamentale per ricordare alle giovani generazioni l’Olocausto e che certi valori vanno tutelati, il sindaco de Magistris ha inviato una simpatica ragazza bionda”. Queste parole pronunciate da Mario Morcone, assessore regionale alla Legalità, in una intervista al quotidiano Il Mattino hanno riacceso lo scontro tra i rappresentanti della Regione Campania e quelli del Comune di Napoli.Il componente della giunta del governatore Vincenzo De Luca si riferiva, infatti, ad Alessandra Clemente, assessora del Comune di Napoli indicata dal primo cittadino Luigi de Magistris come candidata sindaca alle prossime amministrative. È stata Clemente e non l’ex Pm a presenziare due giorni fa alle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in occasione del Giorno della Memoria.