Mattarella convoca Fico per verificare la maggioranza

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico al Quirinale per stasera alle 19,30. "È emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa possibilità va peraltro doverosamente verificata", ha dichiarato il capo dello Stato. ?È doveroso dar vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare" in un "momento così decisivo". Le emergenze del Paese - ha sottolineato Mattarella - "possono essere fronteggiate soltanto attraverso l'utilizzo rapido ed efficace delle grandi risorse predisposte dall'Ue. Com'è evidente le tre emergenze sanitaria, sociale, economica, richiedono immediati provvedimenti di governo". "L'Italia come tutti i Paesi di ogni parte del mondo sta ...

