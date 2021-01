Mattarella convoca Fico: “Doveroso dare presto vita a un governo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Dai colloqui con le forze politiche è emersa una prospettiva di una maggioranza a partire dai gruppi del governo precedente. Ma va verificata, assumerò per questo un’iniziativa”. Così il presidente Sergio Mattarella al termine della consultazioni. “È Doveroso – aggiunge – dar vita presto a un esecutivo, con un adeguato sostegno parlamentare per salvaguardare il nostro Paese”. Il Capo dello Stato ha per questo convocato Roberto Fico alle 19.30. Si attende dunque di sapere quale sarà la decisione del presidente Mattarella, che potrebbe affidare un incarico esplorativo a Fico. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Dai colloqui con le forze politiche è emersa una prospettiva di una maggioranza a partire dai gruppi delprecedente. Ma va verificata, assumerò per questo un’iniziativa”. Così il presidente Sergioal termine della consultazioni. “È– aggiunge – dara un esecutivo, con un adeguato sostegno parlamentare per salvaguaril nostro Paese”. Il Capo dello Stato ha per questoto Robertoalle 19.30. Si attende dunque di sapere quale sarà la decisione del presidente, che potrebbe affiun incarico esplorativo a. L'articolo BergamoNews.

