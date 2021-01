La FIGC approva il Budget 2021: previsti +22,7 mln di ricavi (Di venerdì 29 gennaio 2021) FIGC Budget 2021 – Il Consiglio federale che si è tenuto nella giornata di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, ha portato all’approvazione unanime del Budget 2021, il primo che risente in pieno dell’impatto complessivo della crisi dovuta alla diffusione del Covid-19. Il Budget – si legge nella nota della Federcalcio – presenta un risultato di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021)– Il Consiglio federale che si è tenuto nella giornata di oggi, venerdì 29 gennaio, ha portato all’zione unanime del, il primo che risente in pieno dell’impatto complessivo della crisi dovuta alla diffusione del Covid-19. Il– si legge nella nota della Federcalcio – presenta un risultato di L'articolo

