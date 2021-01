Il supporto magnetico per usare lo smartphone come secondo schermo (Di venerdì 29 gennaio 2021) smartphone e laptop è l’accoppiata più gettonata, ma c’è chi per contare su due schermi in contemporanea si affida a tablet e telefono. Per quasi tutti è questione di produttività e di tenere sotto controllo più applicazioni, ma per farlo si utilizzano soluzioni differenti. Agevolare il monitoraggio di due dispositivi alternando l’attenzione in modo rapido dall’uno all’altro, è l’obiettivo di Pulch, supporto magnetico e orientabile a 360 gradi da attaccare al lato dello schermo del computer (senza l’uso di viti), su cui fissare lo smartphone o altri oggetti utili al caso, come una luce per le videoconferenze. Costruito in alluminio e in grado di sopportare pesi fino a 1 kg, consente di bloccare il telefono in verticale, orizzontale, in diagonale e in qualsiasi altra posizione si ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021)e laptop è l’accoppiata più gettonata, ma c’è chi per contare su due schermi in contemporanea si affida a tablet e telefono. Per quasi tutti è questione di produttività e di tenere sotto controllo più applicazioni, ma per farlo si utilizzano soluzioni differenti. Agevolare il monitoraggio di due dispositivi alternando l’attenzione in modo rapido dall’uno all’altro, è l’obiettivo di Pulch,e orientabile a 360 gradi da attaccare al lato dellodel computer (senza l’uso di viti), su cui fissare loo altri oggetti utili al caso,una luce per le videoconferenze. Costruito in alluminio e in grado di sopportare pesi fino a 1 kg, consente di bloccare il telefono in verticale, orizzontale, in diagonale e in qualsiasi altra posizione si ...

Piccolo, orientabile a 360 gradi e in grado di supportare dispositivi di 1 kg, Pulch è un rimedio efficace e conveniente per tenere sotto controllo laptop e smartphone ...

Pacemaker, così smartphone e fitness tracker ne alterano il funzionamento

I magneti contenuti nei nuovi dispositivi, smartphone e indossabili, possono interferire con i dispositivi cardiaci; ecco cosa bisogna sapere per non rischiare.

