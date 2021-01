Il Milan non molla: dalla Spagna un esterno per Pioli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Milan è in fase calante anche a causa delle assenze, coperte con 3 nuovi acquisti. Potrebbe arrivare un colpo finale dalla Spagna. Fino ad un mese fa il Milan sembrava vivere in un universo parallelo rispetto al resto del calcio italiano, un universo libero da ansie e preoccupazioni. Una stagione cominciata nel segno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilè in fase calante anche a causa delle assenze, coperte con 3 nuovi acquisti. Potrebbe arrivare un colpo finale. Fino ad un mese fa ilsembrava vivere in un universo parallelo rispetto al resto del calcio italiano, un universo libero da ansie e preoccupazioni. Una stagione cominciata nel segno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Che #Ibra e #Lukaku non abbiano scuse per la rissa da saloon scatenata a fine primo tempo di Inter-Milan nessun dub… - mauro_suma : @milanista81 @lucaserafini4 @reddevilrm @mirabeack @tcarapezza @MilanNewsit Ragazzi voglio che vi fidiate: non cont… - AntoVitiello : ??Convocati #Milan per #BolognaMilan Presenti #Bennacer, #Mandzukic, #Tonali. Non c è #Calhanoglu - sandralilamaya : @homer_mario @easygius @NandoPiscopo1 @Maicuntent1986 @felice_119 @Inter Il Milan ha tagliato in maniera netta il s… - herbertharriola : RT @AntoVitiello: ??Convocati #Milan per #BolognaMilan Presenti #Bennacer, #Mandzukic, #Tonali. Non c è #Calhanoglu -