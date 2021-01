Giulia De Lellis e Carlo Beretta: 'Com'è nato il nostro amore' (Di venerdì 29 gennaio 2021) parla della sua storia con . Giulia De Lellis , dopo aver detto addio allo storico fidanzato , ha ritrovato l'amore a fianco di Carlo Beretta, nipote del fondatore della famosa fabbrica d'armi, e ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) parla della sua storia con .De, dopo aver detto addio allo storico fidanzato , ha ritrovato l'a fianco di, nipote del fondatore della famosa fabbrica d'armi, e ...

miIeymiller : @kendradegas @justindegas giulia de lellis - FedericaPinna2 : Ma senti giulia de lellis una fa un po’ come cazzo le pare, detto da una che in un anno in pandemia ha cambiato tre fidanzati mi fa ridere - itsilss : @tomvlinson amo hai un non so che che mi ricorda Giulia de lellis, sono io quella strana o ha senso? - VanityFairIt : L'influencer, che in estate ha interrotto definitivamente la relazione con Andrea Damante, ha voluto parlare di com… - CHVNELXII : RT @lucrvzia: capisci che la vita è bella quando GDL non è Giulia De Lellis ma gradi di libertà -