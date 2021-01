Droga: ad Agrigento boom di denunce, +55 per cento in un anno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Confermando il trend dell'anno precedente si assiste ad un lieve decremento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate da 4.013 a 3.966. Pari all'1,17% il decremento registrato nell'ultimo anno a livello distrettuale, ma va specificato che esso racchiude in sé il +55% segnalato dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, il -20% di Marsala ma anche il -5% segnalato dal Procuratore della Repubblica di Palermo e il +8% e il +9% segnalati rispettivamente dal Procuratore della Repubblica di Trapani e di Sciacca". E' quanto si legge nella relazione sull'amministrazione giudiziaria nel distretto della Corte d'Appello di Palermo alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Confermando il trend dell'precedente si assiste ad un lieve decremento del numero diper reati in materia di tossicodipendenza passate da 4.013 a 3.966. Pari all'1,17% il decremento registrato nell'ultimoa livello distrettuale, ma va specificato che esso racchiude in sé il +55% segnalato dal Procuratore della Repubblica di, il -20% di Marsala ma anche il -5% segnalato dal Procuratore della Repubblica di Palermo e il +8% e il +9% segnalati rispettivamente dal Procuratore della Repubblica di Trapani e di Sciacca". E' quanto si legge nella relazione sull'amministrazione giudiziaria nel distretto della Corte d'Appello di Palermo alla vigilia dell'inaugurazione dell'giudiziario che si terrà domani.

TV7Benevento : Droga: ad Agrigento boom di denunce, +55 per cento in un anno... - ag_notizie : Spaccio di droga gestito da una 70enne, blitz in mezza Sicilia: 13 nei guai - live_palermo : Blitz contro lo spaccio di droga in Sicilia:13 persone arrestate - TgrRai : RT @TgrSicilia: Blitz #antidroga tra #Ragusa, #Catania e #Agrigento: 13 misure cautelari. Uno dei perni dello spaccio era rappresentato da… - Nidyaie : RT @ilSicilia: #Cronaca #Agrigento Droga, blitz tra Ragusa, Catania e Agrigento: 13 misure cautelari. Una ultrasettantenne tra i capi https… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga Agrigento Trovato in possesso di 86 chili di droga, sarà giudicato con il rito abbreviato AgrigentoOGGi.it Droga: ad Agrigento boom di denunce, +55 per cento in un anno

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Confermando il trend dell’anno precedente si assiste ad un lieve decremento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate da 4.013 a 3.966. Pa ...

Trovato in possesso di 86 chili di droga, sarà giudicato con il rito abbreviato

Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato il 37enne Antonio Patti, pastore, di Campobello di Licata, accusato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La decisione arriv ...

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Confermando il trend dell’anno precedente si assiste ad un lieve decremento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate da 4.013 a 3.966. Pa ...Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato il 37enne Antonio Patti, pastore, di Campobello di Licata, accusato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La decisione arriv ...