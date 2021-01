Damiano Carrara “derubato” | un furto che però lo fa sorridere

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Moltissime le fan che vorrebbero conoscere l’identità della fidanzata di, che sta vivendo la gioia di un nuovo amore. In tantissimi sono coloro che vorrebbero avere più informazioni che riguardano la vita privata e la fidanzata di. Quest’ultimo torna stasera in televisione con un nuovo appuntamento con la trasmissione Cake Star

Torna Cake Star su Real Time oggi, 29 gennaio, dopo la fine di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto. Protagonisti assoluti saranno l'amatissimo chefe la simpaticissima comica e conduttrice Katia Follesa. I due partono dal Lago di Como per cercare di scoprire le stelle delle pasticcerie del nostro paese come fanno ogni anno. ...Il programma, condotto da Katia Follesa eda quattro edizioni mostra le produzioni delle pasticcerie italiane e nei mesi scorsi è arrivato anche in provincia. La puntata alessandrina, ...Moltissime le fan che vorrebbero conoscere l'identità della fidanzata di Damiano Carrara, che sta vivendo la gioia di un nuovo amore.Tutto pronto su Real Time per la tanto attesa prima puntata di Cake Star che vedrà Katia Follesa a caccia del dolce perfetto ...