Covid, bozza monitoraggio Iss: "L'Rt scende a 0,84". In calo per la seconda settimana (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si registra un calo dell'Rt per la seconda settimana consecutiva: è quanto si legge nel testo provvisorio del report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. "Si continua a osservare una diminuzione dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni"

