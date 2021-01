1 minuto in Borsa 29 gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,03%). Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene -3,05%. Lo Spread si riduce, attestandosi a +115 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sul PIL in Germania, pari a 0,1%, e il M3 in Unione Europea, pari a 12,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e del PMI Chicago. Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.078,25 punti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Tele) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,03%). Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene -3,05%. Lo Spread si riduce, attestandosi a +115 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sul PIL in Germania, pari a 0,1%, e il M3 in Unione Europea, pari a 12,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e del PMI Chicago. Si attende un avvio in rosso per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.078,25 punti.

